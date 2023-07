Napoli, controlli nei quartieri San Carlo Arena e Pendino

Incessanti controlli della Polizia Municipale di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Municipale, Unità Operativa Stella, in sinergia con il Nucleo veicoli abbandonati, nel quartiere San Carlo Arena, e precisamente nelle vie Genovesi, Nicolini, Santi Giovanni e Paolo, Gussone, M. A. Severino, ha rimosso nr. 21 veicoli in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa di cui 16 autoveicoli e 5 motoveicoli/ciclomotori.

Inoltre, sono stati verbalizzati 6 autoveicoli per sosta sul marciapiede.

Nel quartiere Pendino, in via Pasquale Stanislao Mancini, i caschi bianchi hanno ha proceduto al un controllo dell’esercizio commerciale per la vendita di valige e abbigliamento.

L’attività era condotta da un cittadino Italiano quarantenne sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo. Nel corso dell’ispezione del locale, occultate all’interno di quatto borsoni, gli agenti hanno trovato circa 300 fra capi di abbigliamento e borse riportanti i logo contraffatti di marchi registrati di note griffes.

Il materiale veniva sequestrato ed il quarantenne veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per la detenzione del materiale contraffatto e sanzionato amministrativamente per l’esercizio abusivo dell’attività commerciale.