Museo di Capodimonte sempre aperto per le festività natalizie

Durante le festività natalizie – dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 – il Museo di Capodimonte sarà aperto tutti i giorni ad eccezione del mercoledì, giorno di chiusura settimanale del Museo.

Il 25 dicembre 2023 il Museo resterà aperto dalle 10:00 alle 14:00 con ultimo ingresso alle 13:00.

Il Real Bosco ed il Parco saranno sempre aperti con i seguenti orari: dalle ore 7:00 alle ore 17:00, mesi di dicembre e gennaio.

In vista delle prossime festività natalizie, sarà aperta al pubblico Porta Santa Maria ai Monti, conosciuta come ‘Porta Ponti Rossi’, per consentire in particolare all’utenza proveniente dai Ponti Rossi di accedere direttamente al Real Bosco.

L’accesso da Porta Santa Maria ai Monti sarà esclusivamente pedonale ed avverrà tutti i giorni alle ore 8:30, mentre la chiusura seguirà gli orari ordinari del Real Bosco, a dicembre e gennaio prevista per le ore 17:00.

Domenica 7 gennaio 2024, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà gratuito.

