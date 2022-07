Mourinho e il team AS Roma visitano Muro Occidentale di Gerusalemme

La squadra è in Israele per giocare una partita amichevole presso lo stadio della città di Haifa contro la squadra inglese del Tottenham Hotspur

Il Ministro del Turismo Yoel Razvozov ha accolto ieri 29 luglio i giocatori e gli allenatori della squadra di calcio Roma, e decine di tifosi che li scortavano, durante la visita al Muro Occidentale di Gerusalemme.

La squadra, che è in Israele per giocare in data odierna contro la squadra inglese del Tottenham Hotspur una partita amichevole presso lo stadio della città di Haifa, con fischio iniziale alle 20:15, ha visitato il Muro Occidentale e i siti archeologici della Città Vecchia, come ospiti del Ministero del Turismo di Israele.

Il Ministro del Turismo Yoel Razvozov, che ha invitato la squadra e il loro allenatore Jose Mourinho e tutto il team a tornare in Israele per una visita più lunga, ha dichiarato:

Decine di milioni di tifosi e seguaci delle stelle della Roma di tutto il mondo potranno condividere, attraverso i social media, questa visita speciale, avendo così la possibilità di conoscere la bellezza e l’unicità della nostra Israele. Ci auguriamo che le amichevoli in Israele diventino una tradizione e che molte altre squadre di calcio vengano a giocare nel nostro bellissimo Paese.

Il 7 agosto la Juventus giocherà con l’atletico Madrid a Tel Aviv.

Un bellissimo fuori programma ha poi portato molti atleti a visitare anche il Santo Sepolcro, offrendo loro una grandissima emozione.

