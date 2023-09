Morte Napolitano: salta seduta Consiglio Lombardia 26 settembre 2023

L’Aula si riunirà il 28 settembre per approvare il Bilancio consolidato

La seduta di Consiglio regionale prevista per domani è stata sconvocata: lo ha deciso la riunione dei Capigruppo consiliari accogliendo la proposta del Presidente Federico Romani.

Una proposta che tiene conto del fatto che domani mattina si terranno i funerali di Stato del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha quindi nuovamente convocato la seduta di Consiglio regionale per giovedì 28 settembre alle ore 10:00, al fine di consentire entro i termini previsti, 30 settembre, l’esame e l’approvazione del Bilancio Consolidato 2022 di Regione Lombardia, documento in cui viene indicata la situazione finanziaria del sistema Regione, che comprende, oltre a Giunta e Consiglio regionale, anche 14 enti, società e aziende regionali.

Si tratta dei tre enti dipendenti ERSAF, Ente regionale per i servizi ad agricoltura e foreste, ARPA, Azienda regionale per l’ambiente, e Polis, Istituto per il supporto alle politiche regionali, delle quattro società controllate Finlombarda, Aria, FNM, Autostrada Pedemontana, della società partecipata Arexpo e delle cinque ALER.

Per la prima volta entra a far parte del sistema anche la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, FLA, ente controllato al 60% da Regione Lombardia che assicura un supporto alle politiche ambientali attraverso ricerca, progettazione e iniziative di promozione culturale.

Relatore del provvedimento è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini, Lega.

La seduta di giovedì terminerà entro le ore 12:00, così che le sedute di Commissione già previste possano tenersi regolarmente nella stessa giornata.

L’Assemblea regionale si riunirà quindi nuovamente martedì 3 ottobre, quando sarà chiamata a votare sul progetto di legge in materia di bonifica dei siti contaminati.

All’ordine del giorno della prima seduta di ottobre anche sei mozioni sui seguenti temi:

sostegno della vita, dei diritti delle donne e della libertà in Iran, prima firmataria Claudia Carzeri, Forza Italia;

risorse destinate per la riapertura dell’anno scolastico 2023-2024, prima firmataria Paola Bocci, PD;

deroghe per gli accessi in Area B nel Comune di Milano, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

bacinizzazione del fiume Po, primo firmatario Marcello Ventura, Fratelli d’Italia;

esenzione IRAP per gli enti del Terzo Settore,

primo firmatario Paolo Romano, PD;

impegno di Regione Lombardia a sostenere i Comuni a seguito dei danni causati dagli eventi meteorologici estremi di luglio e agosto, primo firmatario Alfredo Simone Negri, PD.

In conclusione sono previste la nomina di quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, CORECOM; l’elezione di sette componenti del Consiglio per le pari opportunità, CPO, e la nomina di due Consiglieri regionali nel Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze.

Una nuova seduta dedicata agli atti di indirizzo è stata quindi calendarizzata per martedì 10 ottobre.