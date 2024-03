Morte Carlo Gardini, cordoglio della Vicepresidente Toscana Saccardi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È un grande dolore apprendere la notizia della scomparsa di Carlo Gardini.

Ho avuto il piacere di conoscerlo insieme alla sua straordinaria famiglia, la moglie Donatella Cinelli Colombini e la figlia Violante.

Come Assessore, ma anche come donna del vino e, soprattutto in questo triste momento, a titolo personale, esprimo la mia vicinanza a Donatella e a Violante.

A loro vanno il mio affettuoso pensiero e la mia preghiera.