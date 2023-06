More Dance Studios: dieci anni di attività a Caserta

Il 10 giugno spettacolo al Teatro Comunale

La scuola di danza More Dance Studios compie dieci anni. Questo importante traguardo sarà celebrato con uno spettacolo in programma venerdì 9 giugno alle 20:00 al Teatro Comunale di Caserta.

La direttrice della scuola che ha sede in via Bernini 16 a Caserta è Rossella Rocciola, docente di discipline coreutiche, insegnante di danza con laurea magistrale presso l’Accademia di Danza di Roma.

Sottolinea la direttrice: