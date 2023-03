‘Modo Minore’ al Teatro Karol

Concerto – spettacolo di Enzo Moscato in scena il 17 marzo a Castellammare di Stabia (NA)

Venerdì 17 marzo alle 20:30, la stagione di Casa del Contemporaneo continua al Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA) con lo spettacolo musicale ‘Modo Minore’, di e con Enzo Moscato, su progetto e direzione musicale di Pasquale Scialò.

Il concerto – spettacolo parte dalla definizione canonica associata a componimenti musicali, cosiddetti di ‘modo minore’ poco noti o caduti nell’oblio e ripescati da un repertorio compreso tra gli anni 50 e 70, con l’aggiunta di canzoni originali scritte dallo stesso Moscato e musicate da Scialò.

Tra i capolavori senza tempo reinterpretati da Enzo Moscato, ‘Russulella’ di Leonardo Janni ‘Felice Genta’, 1964, ”O jukebox ‘e Carmela’ di Enzo Di Gianni, 1959, ‘Giacca rossa ‘e russetto’ di Renato Carosone, 1958, ‘Arrivederci’ di Umberto Bindi, 1959, ‘Cerutti Gino’ di Giorgio Gaber, 1960, ‘Ciao amore ciao’ Luigi Tenco, 1967, e ‘Bang bang’ di Sonny Bono, 1966, sono solo alcuni.

Nelle sue note di regia, Enzo Moscato scrive che ‘Modo Minore’ è un

viaggio mnemonico sfilata, o défilé, di artisti, autori e ‘glamorous’ canzoni d’epoca che, in modo minore, vale a dire in umiltà attraversano il complesso e al contempo leggerissimo e giocoso impero canoro napoletano – e internazionale – relativo agli ultimi decenni del ‘900.

Pasquale Scialò, riprendendo la metafora del ‘viaggio’, precisa nelle sue note che lo spettacolo

si delinea come un bricolage sonoro da cui affiorano piccole perle dimenticate, in bilico tra surreale creatività e luoghi comuni.

In scena con Enzo Moscato, i musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Claudio Romano.

Lo spettacolo sarà di nuovo in scena martedì 28 marzo, ore 21:00, al Teatro Comunale di Caserta per ‘Comunalia 2023’ organizzata da Città di Caserta – prenotazione obbligatoria https://www.eventbrite.com/e/biglietti-modo-minore-con-enzo-moscato-548905309557?aff=ebdssbdestsearch – e venerdì 14 aprile, ore 21:00, al Made in Cloister a Napoli, info e prenotazioni info@madeincloister.it.

Nel foyer del Teatro Karol, fino a domenica 19 marzo, in orari apertura botteghino e nell’ora che precede l’inizio degli spettacoli è sempre possibile accedere gratuitamente alla mostra ‘Sbuffi d’autore burattini, pupazzi, pupi, spettacoli e strampellerie varie… 35 anni di teatro di figura’ a cura della Compagnia deli Sbuffi.

‘Modo Minore’

di e con Enzo Moscato

progetto, arrangiamenti e direzione musicale Pasquale Scialò

musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Claudio Romano

produzione

Casa del Contemporaneo / Compagnia Enzo Moscato

Biglietteria

intero €12,00

ridotto €10,00

Info e prenotazioni

081-18247921| teatrokarol@casadelcontemporaneo.it

Il botteghino apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e nei seguenti orari:

martedì ore 10:00 – 12:00, giovedì ore 17:00 – 19:00, sabato ore 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00

Riduzioni: under 30, over 65, enti convenzionati, possessori Card Young

Acquisto anche con Carta Docente

Teatro Karol

Via Salvador Allende, 4

adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova

Castellammare di Stabia (NA)

www.teatrokarol.it