Mobilità integrata, sostenibile, intelligente: Napoli sperimenta il MaaS

Son gli accordi sottoscritti fra il Comune di Napoli e numerosi altri partner viene lanciato anche a Napoli il progetto MaaS – Mobility as a service, la mobilità come servizio – con la sperimentazione di progetti pilota per una nuova mobilità nell’area urbana e metropolitana.

L’iniziativa è stato presentata questa mattina, 21 settembre, a Palazzo San Giacomo.

Fra tutti i progetti finanziati dal ministero per le infrastrutture e i trasporti e dal ministero per l’innovazione tecnologica coi fondi del PNRR la città di Napoli è risultata prima in graduatoria grazie al progetto MaaS for Naples, che annovera tra i suoi obiettivi il miglioramento delle condizioni di viaggio degli utenti, con l’integrazione dei sistemi di trasporto e delle informazioni; il sostegno alle fasce deboli e agli utenti disabili; l’incremento della sostenibilità ambientale.