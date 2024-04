‘Mi sa dire l’ora?’ a Palazzo Fazio

In scena a Capua (CE) il 21 aprile

Domenica 21 aprile, ore 19:00, a Palazzo Fazio a Capua (CE) andrà in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo ‘Mi sa dire l’ora?’,regia

Luigi De Sanctis con Peppe Romano e Luigi De Sanctis, voice over Rosalba Ciliento, adattamento musicale Mario Di Fraia, disegno luci Giovanni Guarino.

Trama

Un facoltoso avvocato di nome Peppe, trascorre una giornata in compagnia del figlio Luigi, che sta terminando il servizio militare. Il ragazzo, di temperamento chiuso e poco ambizioso, è infastidito dall’invadenza del padre il quale, dal canto suo, è consapevole di essere quasi un estraneo per il figlio.

Le tensioni tra i due sfogano nello scontro quando il padre comprende finalmente e con rabbia che le proprie aspettative nei confronti di un figlio sconosciuto sono ben distanti dalla realtà del giovane, che, seppur con lentezza e incertezza, è avviato autonomamente in direzioni completamente opposte.

L’anziano avvocato resta solo, quando viene nuovamente raggiunto da Luigi. I due sciolgono finalmente le difficoltà dell’incontro e si abbandonano sereni ad un gioco infantile nel quale Luigi, imitando i gesti del nonno paterno, estrae l’orologio d’argento dalla giacca e risponde orgoglioso ed impettito alla domanda: Mi sa dire l’ora?

Note di regia Lo spettacolo è costruito in crescendo per descrivere l’incontro/scontro fra un figlio che ha soggezione del genitore e un padre che vuole recuperare, in un solo giorno, quello che ha mancato di fare per anni: prima, incerti, si studiano, poi sono pronti a mettere le carte in tavola e lo studio sull’incomunicabilità verbale diventa profondo ed appassionante, restituendo un rapporto umano attraverso significativi dettagli e illuminanti sottigliezze, supportato da due ottime interpretazioni, cullato/oppresso da un ambientazione livida.

Luigi De Sanctis

Info – Prenotazione

338-9924524 – 334-3638451 – 345-6129167

info@antonioiavazzo.it