‘Mi chiamo Omar’ al ‘Masarat al Funun: percorsi artistici’

Mercoledì 14 giugno, ore 21:30, e il 15 giugno, ore 21:00, presso l’Ex Asilo Filangeri di Napoli, nell’ambito della rassegna ‘Masarat Al-Fonun: percorsi artistici’, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Mi chiamo Omar’, scritto e diretto da Luisa Guarro, con Omar Suleiman, Alessio Sica, Dalal Suleiman, Giulia Musciacco e Sara Schiavo.

Disegno luci Paco Summonte

tecnico luci Daniele Sannino

illustrazioni Irene Servillo e Antonio Ruberto

progetto video Alessandro Papa e Luisa Guarro

scene costumi e scelta musicale Luisa Guarro



Note di regia

Una memoria delicata infonde ammirazione e insieme un senso di inadeguatezza, è più forte di qualsiasi denuncia politica o filosofica.

Parla di una casa, in un remoto villaggio della Palestina, terra di battaglie, soprusi e violenze, di cui quasi nel racconto non c’è traccia, se non come melanconico sottofondo nella consapevolezza di chi ascolta.

Così viene mostrata una vita quotidiana, lontana, altra, lenta, primordiale, da osservare e ascoltare, per uscire dalla convinzione che il proprio sia l’unico mondo possibile, l’unico plausibile.

Luisa Guarro