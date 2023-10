Manovra: Spera, UGL: ‘Buon testo, recepite gran parte richieste’

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo ha detto il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera, a Potenza, al Congresso regionale UGL Basilicata alla presenza del Sindaco di Potenza Mario Guarente, del Vicesindaco di Potenza e Consigliere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Michele Napoli, del Vicepresidente della Giunta e Assessore alla Salute della Regione Basilicata Francesco Fanelli, dell’Amministratore Unico della Società Energetica Lucana Luigi Modrone, del Consigliere Regionale e Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia Tommaso Coviello, del Consigliere regionale del Gruppo misto Gino Giorgetti e il Responsabile nazionale Confsal, Marco Roselli

Ha aggiunto il Segretario nazionale UGL metalmeccanici:

Credo che, comunque, alla fine sia stata una buona manovra che potrà dare continuità anche per il 2025, creando le condizioni per una defiscalizzazione anche sulle buste paga sia un qualcosa di definitivo.

Quanto al futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi, la notizia del quinto modello di auto che è stato annunciato sarà prodotto a Melfi è certamente importante, però bisogna tener presente che stiamo lavorando con il governo e con le istituzioni locali per far sì che vengano attuati investimenti importanti perché i modelli possono essere spostati in altri stabilimenti mentre gli investimenti no.

Negli incontri di fine mese e di novembre sicuramente ci saranno altri annunci importanti non solo per Melfi, ma anche per gli altri siti collegati a Melfi, anche per ciò che riguarda la produzione di batterie.