Luvo Barattoli aspetta la Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva

Big match ad Arzano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Un big match dopo l’altro per la Luvo Barattoli. Prosegue la primavera impegnativa dell’Arzano che sabato pomeriggio, sabato 13 aprile, affronta in casa la rivale storica Santa Teresa di Riva.

Una gara diventata particolarmente interessante considerata la posizione in classifica delle due squadre.

Lo scivolone di Fasano ha portato l’Arzano al quarto posto con 38 punti in 18 incontri, mentre la Farmacia Schultze è in sesta posizione con 34 punti conquistati in 18 gare giocate.

Una gara da vincere a tutti i costi come dichiara Fabiola Piscopo:

Ancora una volta siamo pronte e cariche per affrontare una partita impegnativa. Il nostro gruppo è rodato per scendere in campo in partite di alto livello e daremo il massimo per cercare di fare cadere nel nostro campo il minor numero possibile di palloni.

Una metafora che spiega l’adrenalina che regna nello spogliatoio.

La lotta per un posto nei playoff è aperta più che mai considerato l’esiguo distacco fra le forze in campo. Anche perché è in programma un altro big match fra la capolista Energy System Catania, 43 punti in 18 gare, affronta in casa proprio il Fasano che precede di un punto l’Arzano in classifica anche se con una gara in meno.

L’altra capolista, l’Altino, è in trasferta sul campo del Castellana Grotte.

Ad un solo punto, in terza posizione, c’è il Fasano a quota 39 punti in 17 gare. Nelle prime due caselle ci sono Energy System Catania ed Altino entrambe a 43 punti e 18 gare giocate.

Fabiola Piscopo prosegue:

Conosciamo il grande valore delle nostre avversarie così come siamo coscienti dei nostri mezzi. Invitiamo tutti i nostri tifosi a venire al palazzetto per dare una spinta ulteriore al nostro impegno. Insieme siamo più forti e possiamo portare l’Arzano verso un nuovo importante traguardo.

Luvo Barattoli Arzano – Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva saranno in campo alle ore 16:00.

Arbitri della sfida Valeria Montauti e Immacolata Arienzo.