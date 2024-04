Approvata nuova programmazione interventi ATER Frosinone

Ciacciarelli: ‘Importante risposta per l’assistenza abitativa’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata approvata in Giunta Regionale la nuova programmazione per l’acquisto degli immobili da destinare all’ERP nei comuni di Frosinone ed Arce, per il recupero di alloggi di risulta e per la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà.

L’Assessore all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli, dichiara:

Un risultato raggiunto grazie al lavoro portato avanti in questi mesi tra la Regione Lazio e l’ATER Provincia di Frosinone che ha provveduto ad approvare un apposito documento di fattibilità tecnico economica predisposto dal proprio ufficio tecnico relativo la presente programmazione di importo pari a 5.940.555,83 euro.

Nello specifico è previsto l’acquisto di 6 alloggi in via La Botte nel Comune di Frosinone e di 9 alloggi in via Magni nel Comune di Arce, oltre che la manutenzione straordinaria di 49 alloggi di risulta, di immobili in proprietà od in gestione e degli impianti ascensore in comuni vari della Provincia di Frosinone.

Continua Ciacciarelli: