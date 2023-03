‘Luoghi Comuni’, XIX Settimana d’azione contro il razzismo

Una settimana di iniziative contro il razzismo e le discriminazioni, da Bolzano a Cosenza

‘Luoghi Comuni’ è un progetto promosso dall’Associazione Oltre Le Parole e realizzato grazie al contributo dell’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la promozione, attraverso la cultura, di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XIX Settimana di azione contro il razzismo, dal 20 al 26 marzo 2023.

Il progetto offre una settimana di incontri, approfondimenti, spettacoli con artisti provenienti da tutto il mondo: dall’Italia all’Afghanistan, dall’Ucraina alla Cina, passando per la Colombia e il Giappone, il Niger e altre nazioni ancora.

Gli spettacoli e le performance sono realizzati da attori e attrici professionisti-e, da adulti e bambini-e, da artisti-e con disabilità e normodotati.

Grazie alla collaborazione di associazioni, compagnie teatrali, scuole, personalità del mondo artistico e culturale tutti impegnati nella costruzione di una società inclusiva. Nel progetto anche la produzione di uno spot video e la realizzazione di un podcast legato alle tematiche del razzismo, degli stranieri e delle discriminazioni.

La direzione artistica dell’evento è di Pascal La Delfa, autore e regista teatrale di cui è di recente uscita il ‘Non Manuale per l’Operatore di teatro Sociale‘, Seri Editore.

Il progetto comprenderà attività in sei regioni della penisola: un giorno alla settimana da lunedì a sabato si succederanno una serie di eventi, elencati in dettaglio in seguito nelle città di Bolzano, Cosenza, Milano, Prato, Roma, Servigliano (FM).

Il primo giorno sarà la compagnia di artisti con disabilità della coop Margherita di Prato a inaugurare la manifestazione. Martedì la giovane attrice sedicenne Annalisa Cervellera interpreterà ‘Malala’ per gli studenti di Servigliano (FM).

Mercoledì saranno gli studenti della scuola multiculturale R. Balzani di Roma a salire sul palco. Giovedì evento multidisciplinare con artisti italiani e stranieri presso il prestigioso Filmclub di Bolzano, a cura di Anika Schluderbacher e il sostegno di UNICEF Bolzano.

Venerdì musica e poesia con musicisti da tutto il mondo invaderà Milano grazie a Quarta Parete atelier teatrale. La manifestazione si chiude sabato a Cosenza con le performance per gli studenti realizzate dal Teatro dei Fliaci.

Hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: UNICEF Bolzano, Filmclub Capitol Bolzano, Liceo Gymme Merano, Teatro Utile Milano, Quarta Parete Atelier Milano, S.T.A. Prato, Coop, Margherita Prato, Oltre le Parole Roma, Scuola R. Balzani e I.C. Salacone Roma, Casa della Memoria Servigliano, Comune di Servigliano, Pro Loco di Servigliano, Teatro dei Fliaci di Cosenza.

Gli eventi, i giorni e gli orari nel dettaglio. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Per ulteriori dettagli del programma, visitare il sito www.teatrocivile.it.

Lunedì 20 – Prato, ore 10:30

Lab. teatrale Cooperativa Margherita

Spettacolo e dibattito con le scuole: ‘Sotto l’ombra di un siliquastro’, regia Massimo Bonechi

Presso Coop Margherita, Via M. Nistri, 19 – Prato

martedì 21 – Servigliano (FM) ore 10:30

Compagnia ‘SenzaConfine’

Spettacolo e dibattito con le scuole: ‘Malala: l’istruzione, le donne, la libertà’, regia Teresa Cecere

Presso Teatro Comunale, Piazza Roma, 1 – Servigliano (FM)

mercoledì 22 – Roma ore 17:30

Gruppo Teatro Scuola R. Balzani, I.C. S. Salacone

Spettacolo realizzato dagli studenti: ‘Un viaggio a colori’ – regia Daniela Coscarella;

Presso Sala Biavati, via Prenestina 468 – Roma

giovedì 23- Bolzano ore 17:00

‘Erranti: noi o loro?’, a cura di Anika Schluderbacher

Performance, musica, letture e parole con Ide Maman, Mina Rezaee, Anika Schluderbacher, Setareh Heidari Raham Moghaddasi, Anna Nakhman, docenti e studenti di Liceo Gymme Merano, Pascal La Delfa, Sissamba diretti da Max Castlunger e la partecipazione di Raimund Obkircher di Filmclub Bolzano e Patrizia Daidone di UNICEF

Presso Filmclub Capitol – Via Dr. Streiter, 8/D- Bolzano

venerdì 24 – Milano – ore 21:00

Quarta Parete Atelier Teatrale

Spettacolo: ‘Re-cordis canto a più voci per la pace’

con Kateryna Soskova, Mayil Georgi Nieto, Natsu Funabashi, Ayleen Wang

Presso mezzanino staz. Porta Vittoria del Passante Ferroviario – Ingresso Via Molise ang. Via Mazzola – Milano

sabato 25 – Cosenza – ore 11:00

Compagnia Teatro dei Fliaci

Spettacolo e dibattito con le scuole ‘Articolo 3’, a cura di Teresa Nardi e Luca Di Pierno

con la presenza di vari artisti nell’ambito del teatro, della musica e della danza.

Teatro dello Spirito Santo

Via Lungo Crati Dante Alighieri n.7 Cosenza

Gli organizzatori

Oltre le parole onlus: È una o.n.l.u.s. che dal 2003, si occupa di Arte nel Sociale attraverso produzioni artistiche e formazione professionale. Le produzioni teatrali vertono su temi storici e/o di impegno sociale e civile. Tra le altre produzioni l’associazione ha realizzato spettacoli coprodotti con il Teatro di Roma e il Teatro dell’Opera di Roma, realizzato cortometraggi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, IMAIE e Zetema Roma. L’associazione promuove attività di teatro sociale presso scuole, comunità e centri anziani o cittadini disabili psico-fisici in tutta Italia.

Nel 2007 l’E.T.I. ha concesso all’associazione il patrocinio per la realizzazione della prima scuola nazionale di Operatori di Teatro nel Sociale. Nel 2018 “O.T.S.- Operatori di Teatro nel Sociale®” è diventato un metodo con un marchio registrato al M.I.S.E. Dal 2019 l’associazione è capofila del progetto europeo Erasmus Plus ‘Re.S.T.O.re.’ sul riconoscimento del Teatro come strumento di integrazione sociale. Nel 2020 il Presidente della Repubblica assegna una medaglia all’associazione per la manifestazione “Generare Arte Sociale”. Nel 2021 L’attività dell’associazione rientra nel catalogo delle Buona Pratiche della Regione Lazio.