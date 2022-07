Lombardia, approvata razionalizzazione Autorità di garanzia regionali

Dimezzati i Garanti regionali, specificate meglio le rispettive funzioni

Dimezzati i Garanti regionali, che passano da quattro a due: lo prevede il provvedimento approvato oggi, 27 luglio, in Consiglio regionale, frutto di una proposta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha raccolto l’invito formulato dall’Assemblea regionale attraverso uno specifico ordine del giorno in cui si chiedeva di razionalizzare le autorità di garanzia regionale.

Spiega il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi:

Con questo provvedimento poniamo un freno al proliferare di organismi di garanzia le cui competenze spesso rischiano di sovrapporsi, semplificando così l’esercizio delle funzioni di questi organismi, specificandone meglio il ruolo e garantendo anche una razionalizzazione dei costi a beneficio dei cittadini. Le autorità di garanzia costituiscono un supporto importante per l’attività regionale soprattutto nell’ambito della tutela dei diritti dei cittadini, nostro obiettivo è quello di rendere il loro compito e il loro lavoro ancora più efficace.

Attualmente sono operativi il Difensore regionale, che è anche Garante dei detenuti, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato: il 24 giugno dello scorso anno era stata istituita anche la figura del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.

Con questa nuova legge la tutela dei cittadini nei riguardi in particolare della pubblica amministrazione, con attenzione prioritaria alle categorie dei contribuenti, dei consumatori, dei pensionati e dei detenuti, viene affidata al già esistente Difensore regionale.

Gli ambiti della fragilità, del diritto alla salute, della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, delle vittime di reato e delle persone con disabilità, vengono affidati invece alla nuova figura del ‘Garante per la tutela dei minori e delle fragilità’.

L’attribuzione delle funzioni al nuovo Garante avverrà alla scadenza naturale dell’attuale Garante per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi, prevista nell’aprile 2024.

Attualmente il Difensore regionale è Gianalberico De Vecchi, mentre il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è Riccardo Bettiga.