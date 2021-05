In rotazione radiofonica dal 14 maggio

Dal 14 maggio è disponibile in rotazione radiofonica ‘Lei aspetta’, brano che anticipa il primo album da solista di Lorenzo Semprini in uscita nel 2021. Il singolo è presente sulle piattaforme di streaming dal 7 maggio.

La paura è un sentimento che ti può circondare ed impedire di respirare; può arrivare all’improvviso, oppure attendere paziente come un equilibrista sull’argine di un fiume.

Prima o poi tutti cadiamo, ma l’importante è trovare il modo per provare a rialzarsi, magari con ammaccature e lividi: ‘Lei aspetta’, nuovo brano di Lorenzo Semprini, parla di questo, cantando l’arte di essere fragili e sentirsi comunque forti. Il ritornello del pezzo è, musicalmente e liricamente, un invito a riscattarsi e a cercare la propria voce.

Il brano è prodotto da Gianluca Morelli di Deck Recording Studios ed è stato suonato da Marco Ferri alla batteria, Francesco Pesaresi al basso, Riccardo Maccabruni, Mandolin Brothers, all’organo, Beppe Ardito, Miami & the Groovers, alla chitarra solista e dagli stessi Morelli e Semprini alle chitarre elettriche ed acustiche.

Spiega Lorenzo Semprini a proposito del nuovo brano:

Dipende da dove ti metti, ma da qualsiasi parte la guardi ‘Lei aspetta’ è parte del viaggio, perché affronta temi con i quali ci confrontiamo tutti i giorni: la paura, il distacco, l’equilibrio da trovare dopo una caduta, la fatica di rialzarsi, le ferite, il destino.

Il videoclip ufficiale di ‘Lei aspetta’ è incentrato su un personaggio femminile – la modella Miriam Canti – che apre gli occhi ed inizia un viaggio che la porterà a vivere diversi “gradi” di emozioni e sentimenti, dalla calma apparente all’inquietudine, dalla angoscia alla paura, fino alla sensazione di liberazione e salvezza che troverà alla fine della propria corsa, in un crescendo ritmico, fisico ed anche interiore.

Biografia

Lorenzo Semprini nasce davanti al mare di Rimini nel 1974, nello stesso giorno in cui i Genesis pubblicano ‘The Lamb Lies Down on Broadway’, mentre ‘Amarcord’ di Federico Fellini è ancora nei cinema italiani e a pochi giorni da The Rumble in The Jungle, lo storico incontro di pugilato tra Muhammad Alì e George Foreman, tenutosi a Kinshasa Zaire.

Dal 2000 è stato, ed è ancora, il leader di Miami & the Groovers, che ilsussidiario.net ha definito

una delle band italiane di cui andare fieri, capace di sapersi guadagnare attenzione anche a livello internazionale

con cui ha prodotto 4 album in studio, ‘Dirty roads’ 2005, ‘Merry go round’, 2008, ‘Good things’, 2012, ‘The ghost king’ 2015, ed un box live CD/DVD nel 2013, ‘No way back’.

Alle spalle ha centinaia di concerti in tutta Italia ed anche in Inghilterra, Stati Uniti – New York, Asbury Park, Chicago -, Lussemburgo, Svezia, Austria e collaborazioni live ed in studio con artisti come Elliott Murphy, Alejandro Escovedo, Billy Bragg, Southside Johnny, Joe D’Urso, Jake Clemons, Willie Nile, Marah Jesse Malin, Ron, Gang, Graziano Romani, Michael McDermott, Riccardo Maffoni, Vini Lopez, Bill Toms, Martyn Joseph, Joel Guzman, Jono Manson, Erin Sax Seymour, Ron, Bobo Rondelli, Bound for Glory, Mike Peters. Inoltre, ha condiviso per due volte il palco con Bruce Springsteen, in occasione del benefit Light of day che si tiene annualmente ad Asbury Park, New Jersey.

Nel 2020 scrive e pubblica il singolo benefico “Siamo rimasti noi” con la collaborazione di Paolo Fresu ed altri musicisti denominati ‘Suonatori in casa’ e nel 2021 esordisce con un nuovo progetto solista in italiano anticipato dal singolo ‘Lei aspetta’. L’album, che uscirà nel corso del 2021, è stato prodotto da Gianluca Morelli e sono coinvolti 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Vanessa Peters, Alex Valle, Massimo Marches, Diego Sapignoli, Elisa Semprini, Antonio Gramentieri, Daniele Tenca.

