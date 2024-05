Le bomboniere dei Missionari Cappuccini

Pezzi unici di artigianato dal mondo

Riceviamo e pubblichiamo.

La consuetudine del dono di una bomboniera, in occasione di Battesimi, Comunioni, Cresime e Matrimoni, al Centro Missioni Estere di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5, si reinventa, ispirandosi alle tradizioni di Paesi lontani, per arricchirsi del valore di una solidarietà concreta.

Le proposte dei Cappuccini Missionari vanno dal ciondolo con il Tau francescano alle statuette in legno provenienti dall’India, gli amorini in ceramica e gli angioletti di terracotta dipinti a mano dal Perù e altre creazioni originali, costi dai 3.00 ai 6.00 € l’una.

E i proventi sono finalizzati a sostenere le missioni della ‘Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia’ in Costa d’Avorio, Camerun, Thailandia, Eritrea, Etiopia e Brasile.

Agli oggetti è possibile abbinare i sacchetti porta confetti in yuta, chiusi da piccoli girasoli. I confetti sono della storica confetteria milanese Manganini, disponibili nella classica variante alla mandorla d’avola o al cioccolato. In ogni confezione ce ne sono 5, costo del sacchetto con confetti € 5.00.

Gli acquisti si possono fare sia al Convento, email ced@missioni.org – tel. 023088042,sia tramite la pagina dedicata sul sito Internet www.missioni.org.

Tra i progetti missionari più urgenti si segnala quello dedicato ai giovani detenuti nel carcere di Bamenda, in Camerun, Paese martoriato dalla guerra civile.

Tuttavia, al link https://www.missioni.org/progetti/ ognuno può scegliere il progetto preferito da sostenere con le proprie bomboniere e ad ogni confezione, può abbinare una piccola pergamena per condividerlo con i destinatari del dono.

Per donazioni:

Missioni estere Cappuccini ONLUS

IBAN: IT IBAN: IT 41 Q 03069 09606 100000119289 oppure dal Dona ORA del sito Internet www.missioni.org. Causale: Bomboniere Solidali

Per tenersi aggiornati:

Missionari Cappuccini

p.le Cimitero Maggiore, 5

Milano

tel.: 023088042

Sito internet: www.missioni.org

Rivista periodica ‘Missionari Cappuccini Milano’