UNCI Lazio: cooperazione volano sviluppo socio-economico del territorio

Convegno all’Hotel Villa Sofia di Viterbo alla presenza dei vertici nazionali

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Azioni di sistema per la cooperazione’ è il progetto promosso dall’UNCI Lazio, patrocinato dalla Regione, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei territori gli strumenti e le conoscenze per il rilancio delle imprese mutualistiche e per l’avvio di nuove attività nel segno della cooperazione, per rendere sempre più questo settore volano di uno sviluppo economico ed occupazionale, sostenibile ed equo.

Un percorso a tappe, che sta andando in scena nei capoluoghi e in altri centri del territorio laziale, da ultimo Viterbo.

Al convegno, tenuto ieri pomeriggio, 20 maggio, presso l’Hotel Villa Sofia, hanno partecipato il Presidente nazionale dell’UNCI, Andrea Amico, la presidente della federazione regionale UNCI Lazio, Maria Pia Di Zitti, la responsabile dello sportello associativo di Viterbo, Elvira Del Duchetto, il Presidente nazionale di UNCI AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio, e il Segretario generale dell’organizzazione, Claudio Perna.

Gli interventi tecnici in programma sono stati preceduti dal saluto istituzionale del Vicepresidente ANCI Lazio, Associazione nazionale comuni italiani, nonché Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.

L’attenzione dei lavori si è poi concentrata su temi cruciali per la sfida della trasformazione delle realtà produttive e cooperative: innovazione tecnologica e digitalizzazione, internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ammodernamento delle filiere agricole, accesso al microcredito regionale, progettazione europea, PNRR e misure di finanziamento delle attività.

Azioni di sistema, dunque, per moltiplicare l’efficacia dell’agire imprenditoriale, individuare percorsi e nuove idee per interpretare il contesto economico e sociale in forma cooperativa, al passo con i tempi e i nuovi bisogni di cittadini, utenti, consumatori e dei soci lavoratori.

Un iter progettuale, che continua, con nuove tappe e nuovi approfondimenti tecnici ed informativi, ma che soprattutto si interseca con l’attività che UNCI e UNCI Lazio mettono in campo quotidianamente, anche attraverso una rete di servizi territoriali.