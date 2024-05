‘Queimada Grande’, l’esordio letterario di Claudio Caria

Disponibile su Amazon

Riceviamo e pubblichiamo.

Uscito su Amazon ‘Queimada Grande’ il primo romanzo di Claudio Caria, un’avventura che rimanda ai grandi classici del genere, con personaggi da ricordare e una storia che saprà tenervi incollati alle pagine.

Il libro

In un mondo dove il confine tra realtà e leggenda si assottiglia, ‘Queimada Grande’ si rivela come una terra di misteri insondabili e palcoscenico di una sfida che intreccia destini attraverso i secoli.

Houdini, erede di una stirpe dimenticata, si trova catapultato in una ricerca che va oltre la semplice avventura: è un viaggio alla scoperta di se stesso e delle proprie origini ancestrali, con la chiave di un enigma che ha sfidato il tempo.

Affiancato da Malcom e Logan, si addentra nei segreti di un’isola che non perdona, dove ogni passo può essere l’ultimo. Ma le vere insidie di Queimada Grande non sono le sue leggendarie creature: il vero pericolo risiede nel confrontarsi con i fantasmi del passato e nel riscoprire legami che vanno oltre il sangue, sfidando ogni aspettativa.

L’autore

Claudio è nato a Iglesias. Musicista e videomaker, dopo la laurea triennale all’Accademia di Belle Arti di Sassari Mario Sironi realizza diversi cortometraggi e dischi.

Nel 2017 vince il premio Centottanta moviementu per filmaker esordienti, con il cortometraggio di fantascienza ‘Il nastro’.

Nel 2020 si dedica principalmente alla scrittura di sceneggiature per cortometraggi, serie e lungometraggi, con idee scaturite a volte dalla sua street photography.

‘Queimada Grande’ è il suo esordio come scrittore, venuto a conoscenza dell’isola attraverso racconti di colleghi Brasiliani durante il suo periodo a Londra, l’idea di sviluppare una storia d’avventura utilizzando l’isola come scenario si è concretizzata solo nel 2020 in piena Pandemia, come mini serie televisiva in sei episodi e convertita successivamente in romanzo nel 2023, un mashup fra ‘Prison Break’, ‘Goonies’ e ‘Pulp Fiction’.

‘Queimada Grande’ non è semplicemente il racconto di una caccia al tesoro: è una storia di coraggio, di legami indissolubili e della ricerca incessante della verità, dove ogni scoperta cambia il futuro e svela il passato.

Acquistabile su Amazon anche in formato Kindle a questo link.