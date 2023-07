Lazio, Righini: ‘Come promesso ASL RM 5 avrà risonanza magnetica’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono particolarmente fiero di annunciare che come promesso l’ASL RM 5 avrà finalmente la risonanza magnetica che sarà installata entro i primi mesi del 2024 all’interno dell’Ospedale di Colleferro.

Per portare a compimento l’opera sono stati stanziati oltre 6 milioni, all’interno dei fondi per il Giubileo, che saranno utilizzati per l’intera ristrutturazione del comparto operatorio proprio a livello impiantistico.