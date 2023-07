‘Mezz’ora’, nuovo singolo di Gianluca Centenaro

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo singolo per il cantautore e musicista gallaratese Gianluca Centenaro, in radio e nei principali store con ‘Mezz’ora’, distribuzione Believe Digital, un brano che parla della mancanza di una persona e di quello che si prova quando si interrompe un rapporto.

La canzone ci spiega il vuoto che rimane, con i ricordi dei momenti passati condivisi insieme e le domande che ci facciamo nella condizione di solitudine che stiamo vivendo adesso.

‘Mezz’ora’ nasce da messaggi non inviati, parole non dette, in una notte insonne con la sola compagnia di me stesso, un brano che tratta fra l’altro l’argomento molto attuale del ghosting, quello che succede quando all’improvviso una persona che sentivamo o frequentavamo sparisce senza una spiegazione o una risoluzione del rapporto e rimaniamo sospesi, in attesa.

In un limbo di domande e incertezze sul perché le cose siano andate così, all’interno di un cerchio che non si è chiuso e per questo ci tormenta.

Gianluca Centenaro