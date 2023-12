Lazio, Righini: Approvate 16 strategie di sviluppo presentate dai GAL

L’Assessore: ‘Una concreta opportunità di sviluppo economico, produttivo e occupazionale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio ha pubblicato la determina di approvazione di tutte e 16 le strategie di Sviluppo Locale presentate dai Gruppi di Azione Locale, GAL, partecipanti al bando pubblico dello scorso ottobre.

Nello specifico sono stati 319 i territori che hanno aderito ai programmi di Sviluppo Locale di tipo partecipativo.

In particolare, si tratta di tutti comuni appartenenti alle Aree D, Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, e alle C, Aree rurali intermedie della classificazione territoriale definita per lo sviluppo rurale.

Spiega l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini:

Attraverso un importante lavoro svolto dalla nostra Direzione, che ha completato l’iter istruttorio entro il tempo stabilito del 2 dicembre, abbiamo mantenuto la promessa di finanziare tutte le Strategie di Sviluppo presentate dalle aree rurali interessate. Inoltre, con uno sforzo finanziario, grazie all’attivazione di una specifica operazione di overbooking incardinata sulle risorse del bilancio regionale, siamo riusciti a reperire ulteriori 3.15 milioni di euro, che si sono aggiunti ai 73 milioni di euro stanziati dal bando pubblico, garantendo così piena copertura finanziaria a tutti i progetti. Un ringraziamento va anche alle Amministrazioni locali, che hanno mostrato un grande senso di responsabilità, creando aggregazioni che alla luce dei risultati sono state fondamentali per raggiungere il risultato. Un atteggiamento che garantirà ai loro territori, a rischio di degrado e spopolamento, una concreta opportunità di sviluppo economico, produttivo e occupazionale.

Di seguito l’elenco delle Strategie di Sviluppo presentate dai GAL approvati e i relativi importi

1 Vette Reatine 4.029.000,00

2 Salto-Cicolano 3.769.479,00

3 Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo 5.771.848,02

4 Sabino 4.806.536,05

5 Ernici Simbruini 4.459.409,07

6 Aurunci e Valle dei Santi 4.483.000,00

7 Monti Lepini 5.021.949,18

8 Il Territorio dei Parchi 4.726.221,33

9 Anius Pregius 4.920.760,98

10 Etrusco Cimino 3.979.676,44

11 Castelli Romani e Monti Prenestini 4.571.000,00

12 Agrofalisco e Valle del Tevere 4.437.897,79

13 Tuscia 6.477.000,00

14 Terre Sabine e Tiburtine 4.161.015,52

15 Terre di Argil 4.666.000,00

16 Etruria Meridionale 5.870.590,38