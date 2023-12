Esordio con sconfitta per la Cesport Italia

A Palermo il CUS si impone per 12 – 10

Esce sconfitta dalla piscina CUS di Palermo la Cesport Italia che è costretta ad arrendersi ai padroni di casa, vittoriosi per 12 – 10.

Il fattore campo è stato sicuramente determinante, in aggiunta al fatto che la Cesport è ancora alla ricerca di quell’amalgama necessaria per vincere partite come questa.

È solo l’inizio, la squadra è ancora in fase di rodaggio e per di più mancavano parecchi nuovi innesti, detto questo la Cesport cercherà da subito di ripartire già dal prossimo match contro il Basilicata, sabato 9 dicembre alle ore 18:30, per conquistare i primi punti in campionato.

È di Gargiulo il primo gol del campionato dopo pochi secondi dall’inizio di gioco, il Palermo si sveglia e da subito costringe la Cesport ad inseguire: 5 -3 dopo i primi otto minuti con gol della Cesport di Dario Esposito e Perrotta.

La seconda frazione è povera di emozioni, del Palermo l’unico gol dai cinque metri in fase iniziale, per il 6 – 3 di cambio campo.

A parti invertite la Cesport si riporta sotto con Claudio Corcione e Femiano, il Palermo non ci sta e risponde colpo su colpo, Perrotta sigla la sua doppietta personale ma ad otto minuti dal termine sono i padroni di casa a condurre per 8 – 6.

Nell’ultimo tempo il CUS continua ad allungare la Cesport è stanca e può solo limitare i danni; termina 12 – 10 per il Palermo con gol ospiti di Bouchè per due volte, Alessandro e Dario Esposito.

Inutile fare drammi, la squadra era ben a conoscenza delle insidie di questa partita, ora testa alla prossima con l’obiettivo di correggere gli errori commessi e crescere da tutti i punti di vista.

CUS Palermo – Cesport Italia 12 – 10

(5 – 3; 1 – 0; 2 – 3; 4 – 4)

CUS Palermo: Consiglio, Piscitello A., Geloso 2, Falsone, Occhione 2, Piscitello M., Pasotti 2, Puleo, Allali 1, Giovinazzo, Carabillò 1, Raineri 4, La Manno, Scontrino. All. Occhione

Cesport: Orbinato, Felicella, Alifante, Perrotta 2, Bouchè 2, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 2, Corcione R., Esposito A. 1, Gargiulo 1, Femiano 1, Capitella, Izzo. All. Gagliotta

Arbitro: Naccari