Lazio, D’Amato: ‘Bene risalita produzione Stellantis’

I dati in risalita della produzione del Gruppo Stellantis sono senz’altro positivi, ma serve dare una prospettiva certa e duratura per lo stabilimento di Cassino.

L’automotive è un comparto importante ed è necessario che vengano date, nelle strategie globali del gruppo, garanzie per lo sviluppo dello stabilimento di Cassino ancora oggi tra i più moderni in Italia e in Europa.

Se sarò eletto Presidente chiederò immediatamente un tavolo istituzionale per delineare le prospettive del polo industriale più importante nella nostra regione.

Lo afferma Alessio D’Amato, candidato alla Presidenza della Regione Lazio.