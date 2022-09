Lazio, D’Amato: ‘Approvato nuovo Piano salute mentale’

‘Pubblicati concorsi assunzioni psichiatri’

Nell’odierna seduta di giunta regionale è stato approvato il nuovo Piano di azioni per la Salute Mentale 2022 – 2024 che individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche necessarie per potenziare e qualificare l’assistenza a tutela della salute mentale della persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, con interventi sia sulla persona che sul gruppo familiare e/o di appartenenza.

Ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: