Casa Lazio, recuperati 32 mln da imprese inadempienti in Piani di Zona

I contributi recuperati negli ultimi anni riguardavano la realizzazione complessiva di quasi 1000 nuovi alloggi nel Comune di Roma e 36 nel Comune di Fiumicino

Revocati finora 36 contributi regionali per altrettanti progetti edilizi di cooperative e ditte inadempienti, che hanno permesso di recuperare circa 32 milioni di euro alle casse della Regione Lazio.

Questa mattina, 29 settembre, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, sono state approvate sei delibere di Giunta per altrettante revoche dei finanziamenti concessi dalla Regione pari a 6,5 milioni di euro nell’ambito del programma ‘20.000 alloggi in affitto’.

I contributi recuperati negli ultimi anni riguardavano la realizzazione complessiva di quasi 1000 nuovi alloggi nel Comune di Roma e 36 nel Comune di Fiumicino: in particolare, nella capitale erano previsti soprattutto all’interno dei piani di zona di Borghesiana nel Municipio IX, di Monte Stallonara nel Municipio XI, Colle Fiorito e La Storta Stazione nel Municipio XIV.

La maggior parte delle revoche è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti alle imprese, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione, oppure alla costituzione di società di intermediazione immobiliare, con cui volevano assegnare gli alloggi, prevedendo una provvigione da parte degli acquirenti: anche questa condizione era vietata dal bando regionale che aveva messo a disposizione le risorse.

In molti casi la cancellazione dal Registro delle imprese è dovuta al fallimento o alla liquidazione delle società, che nel corso degli anni non sono riuscite a ottenere l’assegnazione delle aree su cui costruire da parte del Comune.

