Lazio, al via formazione per ‘Ambasciatori della transizione ecologica’

Al via dal 5 dicembre da Roma il ciclo di incontri di formazione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, in collaborazione con il DIMA – Sapienza di Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lunedì prossimo, 5 dicembre, alle ore 15:00, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212, a Roma, si terrà il primo ‘Incontro di formazione per Ambasciatori della Transizione Ecologica – Come spiegare e promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili’, organizzato dall’Assessorato regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ‘Meno inquini, Più risparmi’, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza Università di Roma e con il supporto di Lazio Innova.

Obiettivo della campagna ‘Meno inquini, Più risparmi’, consultabile sul portale web www.lazioecologicoedigitale.it, è promuovere sui nostri territori la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili, CER, quale strumento fondamentare per contrastare il caro energia, che grava su bollette di imprese e famiglie, e abbattere le emissioni inquinanti, ottenendo così benefici economici, ambientali e sociali.

Dichiara Roberta Lombardi, Assessore regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale:

Questo è solo il primo di un ciclo di incontri di formazione che nelle prossime settimane si svolgeranno a Roma e in tutte le province del Lazio fino alla fine della legislatura in corso con l’auspicio che la prossima Giunta sia disposta a raccogliere il testimone del lavoro avviato in questo anno e dare così una risposta alle centinaia di cittadini, imprese, enti locali e scuole che hanno aderito alla campagna ‘Meno inquini, Più risparmi’ manifestando così l’intenzione di voler avviare una Comunità Energetica Rinnovabile sul proprio territorio. Con il ciclo di incontri di formazione per Ambasciatori della Transizione Ecologica puntiamo a fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti utili per spiegare e far conoscere le Comunità Energetiche Rinnovabili, a partire dalle occasioni più vicine alla propria quotidianità: dalle riunioni di condominio, comitati di quartiere o nella propria azienda, palestra, parrocchia e così via. Alla fine dell’incontro saranno consegnati ai partecipanti un attestato di partecipazione e il kit ‘Energetical canvas’ dell’Ambasciatore alla Transizione Ecologica con tutto l’occorrente per eventi ed iniziative di divulgazione: dalla mappa concettuale per spiegare il percorso su come nasce una CER alla spilletta ‘Vuoi risparmiare? Chiedimi come!’, dal decalogo dell’Ambasciatore alla Transizione Ecologica fino alle matite compostabili.

I posti sono limitati.

Per partecipare è necessario registrarsi al link:

https://www.lazioinnova.it/eventi/e/formazione-ambasciatori-transizione-ecologica/?fbclid=IwAR2eOoH6O6AxL9ul7pssH6J4Wh2nw34k9IRMVOuKcxIGyCTebP1wBtOFKtk

Per maggiori info visita il sito www.lazioecologicoedigitale.it.