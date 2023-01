Lavori sicurezza idraulica, Giani a Palazzuolo sul Senio (FI)

Il Presidente: ‘Valorizzare Toscana diffusa’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Via lavori di messa in sicurezza idraulica della zona industriale di Palazzuolo sul Senio (FI).

Gli interventi finanziati dalla Regione per un importo complessivo di quasi 600mila euro sono cominciati stamani con la ripulitura delle rive e andranno avanti per 180 giorni per concludersi entro la fine del 2023

La valorizzazione della Toscana diffusa e il contrasto allo spopolamento è uno dei punti centrali della nostra politica. La posa della prima pietra che segna l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della zona industriale di Palazzuolo sul Senio rientra in questa visione.

A dirlo il Presidente della Regione Eugenio Giani che stamani, 16 gennaio, era a Palazzuolo insieme al Sindaco Phil Moschetti per l’inizio dei lavori propedeutici.

Ha aggiunto Giani:

La difesa idraulica della zona industriale di Palazzuolo è cruciale. È un’area produttiva importante che da sola dà lavoro a più di 200 persone, un centro da valorizzare e che beneficerà di questi interventi finalizzati a rendere più capiente la portata del fiume Senio garantendo così tutela del lavoro, sicurezza e miglioramento qualitativo dell’intera area.

Erano presenti anche i rappresentanti di tutte le aziende della zona industriale e delle categorie produttive locali, il Presidente di ANBI Toscana Marco Bottino e rappresentanti del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale che esegue i lavori

Dunque non solo impegno nella politica di prevenzione delle problematiche idrauliche, ma anche tutela e valorizzazione di quelle zone della Toscana meno popolate, più difficili da raggiungere, ma come Palazzuolo sul Senio, molto produttive e utili all’economia dell’intera regione.

Il progetto elaborato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale è suddiviso in due lotti , per un quadro economico complessivo di spesa di circa 900mila euro.

Il primo lotto è quello partito oggi e comprende i lavori di messa in sicurezza idraulica dei luoghi per una spesa complessiva di quasi 600mila euro; il secondo lotto comprende invece i lavori di completamento per una spesa complessiva di 260mila euro.

Gli interventi del primo lotto riguardano la messa in sicurezza idraulica dell’area artigianale del capoluogo comunale di Palazzuolo sul Senio dove sono appunto presenti diverse unità produttiva che occupano, ad oggi, circa 220 lavoratori.

Verrà realizzata una difesa di sponda mediante la costruzione di un muretto il calcestruzzo rivestito in bozze di arenaria avente una sommità in grado di contenere le piene con tempo di ritorno duecentennale.

Ha concluso il Sindaco Moschetti: