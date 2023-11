‘La Toscana delle donne’ presenta l’asteroide Ati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà visibile dalla Terra nella giornata di Natale 2024, l’asteroide intitolato ufficialmente lo scorso 30 ottobre ad Ati, la principessa etrusca simbolo dell’emancipazione femminile e del ruolo rilevante che la donna rivestiva in quell’antica civiltà.

E da oggi è dedicato a Giulia Cecchettin, la ragazza veneta uccisa alcuni giorni fa dal suo ex.

Come ha voluto Maura Tombelli, Direttrice dell’Osservatorio Astronomico ‘Beppe Forti’ Montelupo Fiorentino (FI) e, assieme a Fabrizio Bernbardi, co-scopritrice dell’asteroide, al primo posto al mondo tra le astronome donne non professioniste con 199 asteroidi scoperti.

È quanto emerso questa mattina nel corso di un talk organizzato all’interno del festival ‘La Toscana delle donne’ e a cui hanno partecipato anche il Presidente Eugenio Giani, la capo di Gabinetto del Presidente della Regione Toscana e ideatrice del Festival Cristina Manetti e Antonella Fioravanti, docente all’Università libera di Bruxelles e Presidente della Fondazione Parsec, il parco delle Scienze e della cultura di Prato, insignita a giugno scorso del titolo di Cavaliere dell’Ordine della stella d’Italia.

Avvistato per la prima volta il 27 novembre di ventuno anni fa da Campo Imperatore (AQ), Ati è un corpo celeste di circa circa 700 metri. Disegna un’orbita ellittica e, ha spiegato Tombelli:

Il Presidente Giani ha commentato:

L’identificazione dell’asteroide con il nome Ati è qualcosa di straordinario, di bello. L’aspirazione allo spazio e all’infinito è l’aspirazione di ogni uomo e donna’.

Ati è un simbolo di ciò a cui aspiriamo come valori per una società dove la donna viene promossa e valorizzata per quello che è e quello che merita.