‘La regola e il caso’, opere Fondazione Menna in mostra a Salerno

Riceviamo e pubblichiamo.

È stata presentata questa mattina, 12 dicembre, presso l’ex Casa del Combattente di Salerno, ‘La regola e il caso. Opere dalla collezione della Fondazione Filiberto e Bianca Menna’, la mostra diffusa nel tessuto urbano di Salerno dal 15 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023, a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, POC 2014 – 2020, prodotta e promossa dalla Scabec e dalla Fondazione Filiberto e Bianca Menna con il patrocinio del DISPAC, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, e del Centro ICT per i Beni Culturali dell’Università di Salerno, la mostra propone dipinti, sculture, incisioni e opere espressione della sensibilità aperta e curiosa di Filiberto Menna e Tomaso Binga, al secolo Bianca Pucciarelli Menna, dei quali raccontano frammenti di storia intellettuale e di passione civile attraverso la relazione con specifici spazi dell’arte e della vita culturale di Salerno.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Pantaleone Annunziata, Amministratore unico della Scabec, Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Ermanno Guerra, delegato alla Cultura del Comune di Salerno, Bianca Menna e i due curatori della mostra, Antonello Tolve, Accademia di Belle Arti di Napoli, e Stefania Zuliani, Università degli Studi di Salerno, Letizia Magaldi, Presidente della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, che introdotto e moderato l’incontro.

L’itinerario espositivo coinvolge spazi significativi della città di Salerno, luogo natale di Filiberto e Bianca Menna, come l’ex Casa del Combattente, sede della Fondazione dove sono montati i video di performance organizzate da Binga tra il 1977 e il 2022, la Collezione ceramiche Alfonso Tafuri con tre opere di Nedda Guidi, l’Archivio di Stato con una meravigliosa tela di Carlo Alfano, Palazzo di Città con due opere di Renato Barisani e la Pinacoteca Provinciale con lavori di Georges Braque, Carlo Carrà, Marc Chagall, Otto Dix, Julius Evola, Paul Klee, Giorgio Morandi, Pablo Picasso, Enrico Prampolini, Luigi Veronesi.

Ha annunciato Letizia Magaldi, Presidente della Fondazione Filiberto e Bianca Menna:

La collezione donata circa due anni fa alla Fondazione Menna è finalmente aperta al pubblico.

Ci auguriamo che la Fondazione possa diventare un polo delle arti per la città di Salerno e avere uno spazio museale dedicato alla mostra permanente delle opere, sia per consentire al pubblico di conoscere da vicino il patrimonio culturale di Filiberto e Bianca Menna, che permettere ad artisti, critici e giovani di confrontarsi e immaginare nuovi percorsi per la valorizzazione del proprio lavoro.