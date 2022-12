Trend Evasione Scolastica Comune di Napoli ottobre – dicembre 2022

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Oggi, 12 dicembre – alle ore 16:00, in Sala dei Baroni – convocato dall’Assessore all’Istruzione Maura Striano, si è tenuta la seconda riunione del tavolo sul Patto educativo a cui parteciperanno – oltre ai firmatari quali Ufficio scolastico regionale, istituzioni religiose e organizzazioni del terzo settore e del volontariato – anche i Presidenti di Municipalità al fine di elaborare sui singoli territori le strategie più efficaci.

L’Assessore all’Istruzione Maura Striano ha dichiarato:

Quello che andremo a fare, anche seguendo un dispositivo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, sono i patti educativi di comunità inquadrati in un progetto educativo riconosciuto e formalizzato all’interno dell’offerta formativa delle scuole che divengano in tal modo risorsa per il territorio e viceversa.

Il patto educativo per la prima volta si focalizza su una necessità reale che è quella di mettere al primo posto l’educazione; quindi tutte le istituzioni, anche il terzo settore e la Chiesa si mettono insieme per realizzare, con energie e risorse comuni, un progetto di sostegno a quelli che sono i bisogni educativi della popolazione, soprattutto di quella più fragile.

Se riusciamo a capire perché questi bambini e ragazzi non stanno andando a scuola e a sostenere in qualche modo le famiglie, potremmo intercettare delle fragilità e contrastarle dall’inizio, però si tratta comunque di un dato allarmante.

È un dato sul quale dobbiamo porre la massima attenzione in quanto rileva non tanto la dispersione ma l’evasione scolastica, è quindi un passo precedente la dispersione.

Ettore Acerra, Direttore generale Ufficio Scolastico regionale Campania, ha aggiunto:

Dati sulla dispersione derivano da un trend storico che però e in miglioramento di qualche punto percentuale rispetto a qualche anno fa.

Ciò non significa che bisogna fermarsi perché abbiamo comunque un numero di ragazzi e giovani che non acquisiscono nessun diploma o qualifica molto più alto rispetto alla media europea.

Occorre quindi lavorare di rete e di squadra e l’Ufficio regionale scolastico della Campania da diversi mesi insieme a diversi attori istituzionali, enti locali, Procura Minori, Prefetture e terzo settore sta lavorando per costruire una strategia condivisa.

Abbiamo adottato diverse misure, la prima è sugli organici – è stato diminuito il numero medio dei ragazzi per classi, soprattutto nella primaria – aumentato il numero dei posti di sostegno, 24.000 quest’anno in tutta la regione, poi abbiamo cercato di accompagnare le scuole per l’utilizzo dei fondi del PNRR che riguardano la prevenzione della povertà educativa, destinati sia ad attività didattiche che a strutture e laboratori. Poi c’è aspetto edilizia scolastica che è fondamentale e, per alcuni aspetti, critico.

Si è lavorato in rete con scuole ed altri enti e questo è un concetto fondamentale ed è stata costruita modalità condivisa di segnalazione dell’inadempimento dell’obbligo scolastico che per il Comune di Napoli già utilizza piattaforma già funzionate.

Le scuole non hanno ancora ricevuto i fondi del PNRR ma entro il 31 dicembre dovranno fare una prima progettazione, questa settimana infatti saranno pubblicate linee guida per la progettazione esecutiva che consentiranno di capire meglio quali sono le spese ammissibili utilizzabili nel biennio 2023 – 2024.