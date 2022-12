Politiche attive e modello toscano, firma del nuovo Patto per il Lavoro

Appuntamento il 14 dicembre nell’Auditorium di Santa Apollonia a Firenze

Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana presenta il ‘Nuovo Patto per il Lavoro’, che predispone e finanzia un insieme di strumenti di politica attiva volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, oltre che nuova occupazione.

Il Patto potrà contare sui circa 53,8 milioni di euro derivanti dalle risorse residue della cassa integrazione in deroga sbloccate negli scorsi mesi e oggetto del Protocollo tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro alla presenza dell’allora Ministro Orlando. La Toscana è la Regione che ha ricevuto la quota più significativa di queste risorse residue.

L’intesa fa tesoro della precedente esperienza del ‘Piano Integrato per l’Occupazione’ ed è stata elaborata con il coinvolgimento delle parti sociali presenti nella Commissione Regionale Permanente Tripartita e nei tavoli territoriali avviati in ciascuna Provincia.

Il Patto sarà illustrato e sottoscritto mercoledì 14 dicembre, dalle 9:30, nel corso di un incontro dal titolo ‘Il nuovo patto per il lavoro della Regione Toscana, una nuova sfida per il modello toscano di politiche attive’, in programma nell’Auditorium di Santa Apollonia in via San Gallo 25 a Firenze.

Saranno presenti il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini.

Interverranno le rappresentanti e i rappresentanti dei soggetti componenti della Commissione regionale permanente tripartita, il Presidente di UPI Toscana, Unione Province Italiane, Gianni Lorenzetti, la Direttrice della Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Toscana Francesca Giovani e la Direttrice dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego, ARTI, Simonetta Cannoni.

Alle conclusioni del Presidente Giani seguirà la firma dell’intesa.

