‘Vettor Pisani – Viaggio ai confini della mente’ al CIAC

Oltre 50 opere presentano Vettor Pisani, che elaborò una visione dell’arte ispirata al mito e alle credenze magiche e religiose dell’ermetismo e delle dottrine anteriori al cristianesimo

Il CIAC di Foligno (PG) dedica una vasta mostra antologica a Vettor Pisani, uno degli artisti più rappresentativi della scena internazionale dell’arte contemporanea tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.

La mostra ‘Vettor Pisani. Viaggio ai confini della mente’ è ospitata dall’8 giugno al 22 settembre 2024 nel Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno, a cura di Italo Tomassoni.

La mostra è promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; l’organizzazione è realizzata in collaborazione con Maggioli Cultura e Turismo.

L’inaugurazione si terrà sabato 8 giugno, alle ore 11:30.

La mostra comprende oltre 50 capolavori accuratamente selezionati tra le opere degli anni Settanta e quelle della produzione successiva, intensissima fino alla morte dell’autore.

Sarà anche possibile prendere visione del raro materiale fotografico relativo alla documentazione delle performance che, irripetibili, non sono altrimenti documentabili. Durante l’esposizione sarà radiodiffusa, in sottofondo, la voce di Vettor Pisani, conservata in sei nastri magnetofonici.

La mostra è curata da Italo Tomassoni che ha avuto un lungo sodalizio con l’artista che, per lunghi e ripetuti periodi, è stato suo ospite a Foligno.

Le opere provengono da varie collezioni e, per la parte più cospicua, dalla collezione della Fondazione Morra di Napoli, dal Museo Vettor Pisani di Caggiano e dalla collezione Pieroni – Stiefelmeier di Roma; oltre che dalle Collezioni Jacorossi di Roma, Cardelli e Fontana di Sarzana, Paneghini di Busto Arsizio.

La mostra sarà corredata da un’ampia raccolta di cataloghi, fotografie, documenti e materiali video.

Una particolare sezione documentale, alla memoria, è dedicata alle pubblicazioni di Mimma Pisani, moglie, ispiratrice, critica profonda e, talvolta, performer dell’artista. Sono esposte anche testimonianze fornite da Luciana Pisani, sorella di Vettor e, anch’essa, sua fedele performer.

Vettor Pisani è stato anche un infaticabile scrittore, autore di una ingente quantità di romanzi saggio. In mostra è possibile ammirare la quasi totalità di queste rare pubblicazioni, importanti perché la scrittura confluisce nel grande progetto pisaniano dell’Opus Magnum.

Coordinate mostra

Titolo: ‘Vettor Pisani – Viaggio ai confini della mente’

Sede: CIAC – Centro Italiano Arte Contemporanea, Via del Campanile 13, Foligno (PG)

Data: 8 giugno – 22 settembre 2024

Orari di apertura: dal giovedì alla domenica 10:30 – 13:00 / 15:30-19:00

Biglietto: intero € 8,00; ridotto A € 6,00, gruppi con più di 15 unità, convenzionati Soci FAI e Soci Touring Club Italiano; ridotto B € 3,00, bambini da 6 a 18 anni; gratuito bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, portatori di handicap e loro accompagnatori.

Il biglietto comprende la visita alla collezione permanente al CIAC della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e all’Ex Chiesa della SS. Trinità, spazio espositivo permanente dell’opera ‘Calamita Cosmica’ di Gino de Dominicis.

Contatti: tel. 366.6635287 – e-mail: info@ciacfoligno.it – www.ciacfoligno.it