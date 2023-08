‘La durata di un inverno’ a ‘I Solisti del Teatro’

In scena il 1° settembre ai Giardini della Filarmonica Romana di Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 1° settembre lo spettacolo ‘La durata di un inverno’, apre l’ultima settimana di programmazione della rassegna estiva ‘I Solisti del Teatro’.

La pièce per due attrici è scritta e diretta da Giulia Lombezzi e interpretata da Eleonora Gusmano e Ania Rizzi Bogdan.

Sinossi

Un inverno particolarmente freddo, di quelli che non finiscono mai. Una non precisata città del nord Italia. Un quartiere di periferia pieno di piccoli negozi con luci al neon, popolato di nebbia ed eccentrici vecchi signori. Una stanza crivellata di spifferi, una stufa elettrica che non scalda abbastanza.

Due donne, Tea e Andrea, che si trovano a conviverci loro malgrado, lavorando al piano di sopra come prostitute. Il freddo sale dal pavimento, si mangia le ossa, rinchiude il cervello. La pelle è sempre più intrisa dei desideri e degli odori degli altri, di quei clienti il cui tragicomico universo si imprime suo malgrado sui corpi e sull’anima delle due donne.

La distanza fra Andrea e Tea pare immensa, ma la camera è troppo piccola per tenere separati a lungo i loro mondi, fatti di fantasmi, speranze e superstizioni. L’inverno si rivela troppo lungo per essere affrontato da sole.

Ci siamo chieste, scrivendo questa storia, come si forma quell’istante tra gli esseri umani in cui l’indifferenza reciproca si tramuta in empatia. Alcune prostitute descrivono il loro lavoro come una ‘camera di compensazione’ dove chiudono la testa per il tempo della prestazione, per essere fuori da sé.

Noi abbiamo cercato di raccontare cosa succede dentro e fuori da questa camera di compensazione. ‘La durata dell’inverno’ racconta il contraddittorio e disincantato cammino di un’amicizia, dei muri che questa può riuscire a sgretolare dell’eredità che ogni legame inevitabilmente lascia dentro di noi.

Info e prenotazioni:

Giardini della Filarmonica Romana – via Flaminia, 118 – piazza del Popolo

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30

e-mail: teatronovantuno@gmail.com

tel.: 3807862654 – www.isolistidelteatro.it

Biglietti: intero €15,00 – ridotto €13,00 età under 25, over 65

Gruppi minimo 6 persone: €10,00

Orario botteghino: 18:30 – 22:00

Ristorante: l’ingresso è libero e aperto a tutti dalle ore 18:00