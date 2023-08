Orchestra a Plettro Gino Neri al Festival Internazionale Mandolinistico

In veste di solista, il mandolinista di fama internazionale Carlo Aonzo

Sabato 2 settembre, ore 21:30, nell’affascinante cornice di piazza Santuario Nostra Signora della Misericordia, in località Santuario a Savona, il concerto conclusivo del ‘Festival Internazionale Mandolinistico’ con la storica Orchestra a Plettro Gino Neri di Ferrara, diretta dai Maestri Pierclaudio Fei e Francesco Zamorani che, per l’occasione, ospiterà, in veste di solista, il mandolinista di fama internazionale Carlo Aonzo.

Con la storica orchestra che ospita in veste di solista Carlo Aonzo si conclude questa prima edizione del Festival Internazionale Mandolinistico una rassegna dedicata al nobile strumento che è un unicum nel suo genere su tutto il territorio nazionale.

Il mandolino è lo strumento musicale che simboleggia l’Italia e che accomuna cultura e tradizione dell’intera penisola.

L’evento, fortemente voluto nel programma della rassegna, è una prima assoluta per la città di Savona, grazie al consolidato legame fra il mandolinista ligure e l’Orchestra a Plettro, testimoniata anche da pubblicazioni discografiche e numerose collaborazioni dal vivo.

In linea con gli obiettivi posti, la rassegna di alto valore musicale e artistico, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importante aspetto culturale di questo strumento e su un’identità ligustica di notevole importanza ma ancora poco conosciuta.

Un festival che è riuscito a combinare in modo armonioso i vari linguaggi musicali che il magico piccolo grande strumento riesce ad esprimere: la nobile musica classica, il folk più sanguigno, la world music e le improvvisazioni tipiche della musica jazz, realizzando un lessico peculiare ed inconfondibile.

Il programma musicale della serata comprende composizioni di Vivaldi, Barbella, Calace, Silvestri, Rossini, Verdi, Mascagni e Bizet.

Il Festival Internazionale Mandolinistico è realizzato grazie alla Fondazione De Mari e al Comune di Savona e gode del patrocinio della Regione Liguria.