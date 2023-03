La Cesport Italia fa visita allo Sporting Club Salerno

Il 18 marzo prima giornata di ritorno

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo aver chiuso la prima metà del campionato al secondo posto in compartecipazione col Volturno, e a meno uno dalla Prota Giurleo, riprende il giro delle avversarie per la Cesport che sabato 18 marzo alle 17:00 sarà ospite dello Sporting Club Salerno presso la piscina Vitale.

I ragazzi di Gagliotta vogliono riscattare lo stop interno col Volturno dopo una brutta prestazione che è costata alla Cesport il primato in classifica.

Non sarà facile contro la compagine salernitana che già all’andata alla Scandone ha creato non pochi problemi alla Cesport; a Napoli i gialloblù ebbero la meglio grazie ad una grande seconda metà di gara, ma per favore spugnare Salerno stavolta servirà il massimo impegno per tutti e quattro i tempi.

Al di là del risultato ciò che conta di più è una pronta reazione che faccia tornare alla Cesport le motivazioni giuste per affrontare la seconda metà di campionato.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.