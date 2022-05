La Cesport Italia fa visita al Circolo Nautico Salerno

Il match è in programma per il 14 maggio

Archiviati i due stop interni contro San Mauro e Bari, la Cesport riparte dalla Vitale di Salerno per cercare di uscire dalla fase no che da troppo tempo accompagna gli uomini di Gagliotta.

Prossimo avversario dei gialloblù il Circolo Nautico Salerno, altra contendente della Cesport per la salvezza diretta nonostante l’organico importante a disposizione di mister Grieco.

Nella gara d’andata alla Scandone fu la Cesport a vincere di misura al termine di una partita spettacolare che regalò ai partenopei tutta la consapevolezza del proprio valore; purtroppo però l’inesperienza e le tante qualità delle avversarie stanno facendo un brutto scherzo alla Cesport, che a sei giornate dal termine si trova in piena zona play out a meno tre proprio dal Salerno e dal Club Aquatico Pescara, prossime avversarie dei gialloblù, che però hanno disputato una gara in meno.

La speranza è che la squadra possa sbloccarsi quanto prima, innanzitutto con la testa, per tornare a fare punti dopo cinque partite a secco; in questa fase della stagione i valori in acqua non contano, contano solo la condizione fisica e mentale e la voglia di vincere, motivi per i quali la Cesport è chiamata a reagire anche contro squadre meglio attrezzate, del resto proprio il risultato dell’andata ha dimostrato che i pronostici possono essere ribaltati in qualsiasi momento.

La Cesport può e deve scendere in acqua per fare risultato, cercare di sbagliare il meno possibile ed andare a Salerno consapevole che la gara contro il Circolo Nautico può essere un crocevia importante per il prosieguo del campionato, e consapevole che giocando come fatto contro Arechi, San Mauro e Bari non può che portare ad un’altra sconfitta.

Per una squadra così giovane queste difficoltà erano comunque da mettere in preventivo, la Cesport però è chiamata a dare un segnale di maturità importante, diversamente sarà difficile evitare prolungamenti di stagione indesiderati.

Basterebbe ripetere la prestazione testa e cuore fornita nella gara d’andata quantomeno per uscire a testa alta contro l’avversario, vedremo se la Cesport sarà all’altezza.

Il match tra Circolo Nautico Salerno e Cesport Italia avrà inizio sabato 14 maggio alle ore 16:00 e sarà diretto da Carmine Buonpensiero di Bari; l’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook Cesport Italia.