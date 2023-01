Incontro ‘Gli artisti di oggi e la pittura di Testori’ a Casa Testori

Il 14 gennaio a Novate Milanese (MI) dialogo libero con Andrea Mastrovito, Margaux Bricler e il duo bn+BRINANOVARA

Con che occhi un artista di oggi guarda alla pittura di Testori? Quali sollecitazioni ne trae? E quali emozioni? È il tema che sarà al centro di un dialogo libero sabato 14 gennaio alle ore 17:00, nel cuore della mostra ‘Testori Ritrovato. Dipinti, disegni, acquerelli’ in corso a Casa Testori a Novate Milanese (MI) prorogata fino al 28 gennaio.

Hanno raccolto la proposta Andrea Mastrovito e Margaux Bricler e il duo bn+BRINANOVARA, ma non saranno i soli: l’invito è aperto ad altri artisti interessati a questo inedito confronto.

Tutto nasce dalla convinzione che le opere di Testori abbiano una carica che travalica il pur importante e necessario lavoro critico. Hanno un’energia sperimentale e un carattere performativo che le rendono difficilmente catalogabili. Pittura e disegno per lui sono esperienze totalizzanti, agite come veri gesti teatrali, in buona parte ancora da esplorare.

L’incontro di sabato è proprio un tentativo di esplorare queste opere attraverso un percorso non canonico, facendole reagire con gli sguardi, le motivazioni e le urgenze di artisti di oggi.

Vi ricordiamo che tutti i sabato, alle 15:00 e alle 17:30, in mostra sono previste visite guidate gratuite senza prenotazione, condotte da alcuni studenti liceali nell’ambito del progetto di Alternanza scuola – lavoro, PCTO.

Incontro: Gli artisti di oggi e la pittura di Testori

Luogo: Casa Testori, Largo Angelo Testori, 13, 20026 Novate Milanese MI

Date: 14 gennaio 2023 ore 17.00

Orari mostra: martedì – venerdì: 10:00 – 13:00; 14:30-18.00 | sabato: 14:30 – 19:30 | domenica e lunedì: chiuso

Informazioni: www.casatestori.it | info@casatestori.it | tel. +39.02.36586877

Ingresso: gratuito