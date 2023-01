‘Occhio al cuore’ al Teatro Lo Spazio

In scena dal 14 al 15 gennaio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna in scena al Teatro Lo Spazio di Roma, il 14 gennaio, ore 21:00, e il 15 gennaio, ore 18:00, ‘Occhio al cuore’, spettacolo scritto da Emiliano Metalli e diretto e interpretato da Mauro Toscanelli e Bruno Petrosino, che voce e pensiero ad un mondo di ossessioni e delusioni, in cui il delitto può sembrare la più facile via d’uscita.

Immaginare le motivazioni di un omicidio apparentemente immotivato: nel buio di una cella, in un manicomio criminale, un uomo e le sue apparizioni tentano di ricostruire un passato dimenticato. Sprazzi di vita quotidiana si mescolano a ricordi, fantasie, elucubrazioni e incubi.

Si tratta di una attesa senza tempo, scandita dagli incontri occasionali eppure abituali con una prostituta, sognatrice e innocente, dagli insegnamenti accurati di un macellaio, goloso di armonie, e dalle litanie di una santa – madre di origini partenopee, iconica e ironica al tempo stesso. Dettaglio dopo dettaglio, la vicenda prende corpo e le presenze mutano, imprigionando definitivamente il protagonista in un universo di orrore e solitudine.

L’Uomo e il suo viaggio. Un linguaggio crudo e concreto accostato ad immagini caravaggesche, in cui l’atto estremo suggerito da Poe si fa pretesto, simbolo della realizzazione personale, del sogno di vita, di liberazione da ciò che ci fa paura e blocca il nostro volo.

Inferno, purgatorio e paradiso. Tre quadri attraverso i quali si muovono i colori, gli incubi, i vizi e le virtù dell’essere umano. Un mosaico dove “entropia” non fa necessariamente rima con “follia”.

Occhio al cuore

14 e 15 gennaio

ore 21:00, domenica ore 18:00

Biglietti:

intero €15,00

ridotto €12,00

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339-775 9351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it