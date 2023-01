‘Antigone DA / A studio sulla tragedia di Sofocle’ a Teatro Garage

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta al Teatro Garage – Sala Diana di Genova il 14 gennaio, ore 21:00, e il 15 gennaio, ore 17:00, ‘Antigone DA / A studio sulla tragedia di Sofocle’, spettacolo diretto da Emanuela Rolla, con Rita Consoli, Lucia Di Pace, Debora Gornati, Francesca Piermari, Laura Repetto, Emanuela Rolla, Daniela Paola Rossi.

Scene a cura di Luca Maschi.

Aiuto regia: Luca Maschi e Daniela Paola Rossi

Uno “studio” sulla tragedia di Sofocle, è tutta al femminile, 7 donne in scena per dare vita ai personaggi della tragedia sofoclea, nato da un lungo percorso laboratoriale partito quest’estate.

Annota Emanuela Rolla:

Avevo la necessità di condividere con una collettività un testo come Antigone, motivo per cui il laboratorio era aperto a professionisti e anche a non professionisti, per poter partire dalle parole dell’Antigone, proprio per mettere il focus sul significato che la tragedia – come opera teatrale -, aveva all’epoca di Sofocle, ovvero un ruolo comunitario, e solo l’atto di leggere insieme queste parole ci ha fatto capire quanto la tragedia sia attuale.

Affrontare la tragedia fa paura, forse perché non siamo più educati, forse abbiamo dei preconcetti considerandola qualcosa di lontano da noi e obsoleto, ma condivido e faccio mie le parole della filosofa Simone Weill che diceva che nell’antichità la tragedia veniva letta dal popolo, ora invece da intellettuali e gente del mestiere, ma leggere la tragedia ci serve per empatizzare e se la nostra società l’avesse fatto non avremmo in parte i problemi che stiamo vivendo.

La tragedia è potente e eterna perché i personaggi sono carichi di umanità e trattano gli stessi temi e problemi nei quali l’essere umano si imbatte da sempre.

E proprio perché i problemi umani di allora sono gli stessi di adesso la tragedia, come genere teatrale, è eterna e tratta qualcosa che ci appartiene: la famiglia; rispetto il passato sono cambiati i dettagli circostanziali come il modo e il tempo della comunicazione.

La verità presente nella tragedia è sconvolgente, parole e sentimenti sono abbracciati e questa verità può essere dolorosa, devastante ma è verità.

Mi sono data un compito: stare appunto sulla verità e ricordarmi che queste grandi figure, con le quali ci siamo confrontati, sono prima di tutto persone.

Ho chiesto al gruppo, che mano a mano si è andato a delineare da solo, di esplorare e stare nell’esplorazione il più possibile, partendo da un lavoro senza orpelli, senza pensare alla messa in scena, abbandonando sempre più l’idea di dover “rappresentare” e dare invece forza e onestà al “vivere”, tornando a una essenza, lavorando sull’energia di un ascolto reale, di libertà, di ricerca e di trasformazione.

Ho dato sempre solo una raccomandazione: un rigoroso ascolto fra noi e generosità di respiro di gruppo.

Il fatto che abbia definito questa messa in scena “studio” ha a che fare su come ho sviluppato il lavoro: quell’ascolto fondamentale per dare spazio a queste parole e tutto il materiale prezioso, nato durante le esplorazioni, sono stati gli elementi fondanti per costruire questa messa in scena.

Infatti per esempio le due scene con Antigone e Ismene sono state impostate sulla duplicità: in scena contemporaneamente ci sono 2 Antigone e 2 Ismene e le battute non sono state divise, ho chiesto alle attrici di stare in ascolto puro e parlare solo in base alla relazione e alla tensione che si crea in quel momento preciso.

Perché il doppio? Perché c’è una Antigone coraggiosa e ostinata, ma c’è anche un Antigone fragile e totalmente senza corazza; c’è un Ismene timida e insicura ma c’è anche un Ismene che rivendica un ruolo mai avuto e forse da sempre desiderato.

Un’altra scelta che fa parte di questa idea di studio è quella di portare il pubblico ad essere attivo e partecipe facendolo interagire con alcune battute del Coro, che saranno proiettate, in modo tale da essere leggibili per tutti. L’atto di dover leggere delle battute, anche se solo silenziosamente e quindi soffermarsi su di esse, mi permette di trasmettere quell’idea che le tragedie erano per popolo, non per intellettuali, per il popolo.

In questa idea di studio, in uno spazio, presentato quasi nella sua nudità, si vedranno le attrici, passare da corpi corali neutri a diventare i personaggi semplicemente indossando a vista i pochi elementi presenti sulla scena. Insomma la cosa fondamentale è raggiungere una coralità sulla scena per dare voce e risonanza alle parole dell’Antigone.

Per me Antigone è il diritto alle lacrime.