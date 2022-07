Incendio a Manciano (GR), in azione 2 elicotteri e squadre di terra

Il vento e la presenza di linee elettriche complicano le operazioni di spegnimento

Nel comune di Manciano (GR) è in corso un importante incendio boschivo, in località Sgrillozzo. Iniziato alle 13:00 circa, si è rapidamente diffuso in un paesaggio collinare costituito principalmente da colture agrarie, incolti e zone boscate.

Il vento ha diviso le fiamme in più fronti e la Sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri che, con i loro sganci di acqua, aiuteranno le squadre di terra composte da volontariato antincendio e operai forestali della Unione Comuni del Fiora.

Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza di linee elettriche che attraversano l’incendio. È in corso di valutazione l’invio di ulteriori mezzi aerei e di altre squadre di volontariato antincendio.