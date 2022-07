US Navy Jazz Band in concerto nel Giardino del Parco Borbonico

Il 3 luglio si conclude con un grande evento di musica gratuito la II edizione di ‘TerrArdente’ diretta da Nando Paone

Dopo una serie di eventi di successo tra arte contemporanea, danza, teatro e musica, inaugurata il 18 giugno, si conclude domenica 3 luglio, nel Giardino del Parco Borbonico a Bacoli (NA), la rassegna culturale ‘TerrArdente Natura&Ambiente – Cultura, Arte&Spettacolo – Enogastronomia’, promossa dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e organizzata da Artgarage per la direzione artistica di Nando Paone.

Avrà inizio alle ore 21:00 il concerto gratuito dell’US. Naval Forces Europe – Allied Forces Band, un’organizzazione musicale multi-nazionale con sede a Capodichino, nonché la band ufficiale della Marina americana in Europa che si esibisce in tutto il continente Europeo, in tutta l’Africa e in Asia occidentale.

I componenti della band, che raggiunge un pubblico complessivo di oltre 60 milioni di persone in più di 35 Paesi, grazie alle centinaia di performances che svolge ogni anno, si sono esibiti in numerose nazioni: dall’Inghilterra all’Islanda, dalla Croazia a Israele, dal Gibuti alla Guinea equatoriale fino al Sud Africa.

Trattandosi di un organo militare sotto il diretto controllo operativo del Comando delle Forze navali statunitensi in Europa e Africa e della NATO del sud Europa, l’US Naval Forces Europe/Allied Forces Band partecipa alle cerimonie militari ufficiali, come i cambi al comando, gli arrivi e le partenze delle navi militari, ai ricevimenti ufficiali e a tutte quelle occasioni in cui può essere utile a migliorare il benessere psico-fisico dei soldati degli Stati Uniti e delle Forze Alleate.

La band, inoltre, è spesso coinvolta anche negli sforzi per migliorare le relazioni internazionali tra i Paesi partner.

Naturalmente, quando gli impegni istituzionali lo consentono, il gruppo è libero di esibirsi in manifestazioni civili e culturali, offrendo concerti di altissimo livello artistico nelle piazze e nei teatri, in Italia e all’estero.

Le formazioni musicali sono numerose e diversificate e vanno dalla Wind Ensemble, di circa 45 elementi, alle formazioni di 4 elementi. I generi musicali che propongono spaziano dalla musica classica-sinfonica, tradizionale e moderna, al jazz, rock, pop, non ultima la musica etnica delle varie culture attraverso il mondo.