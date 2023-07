Inaugurata Comunità antincendi Portiglioni nel Comune di Scarlino (GR)

Presente all’inaugurazione la Vicepresidente Saccardi

Si è costituita ufficialmente la Comunità antincendi boschivi, Firewise, di Prortiglioni nel comune di Scarlino (GR).

È la quarta Comunità della Toscana, nonché d’Italia, dopo quelle costituite a maggio 2022 a Villana, Calci, il 3 febbraio 2023 a Via Crucis – Pereto, Vicopisano, e il 14 febbraio a Poggio alle Trincee, Castiglione della Pescaia.

Questa quarta Firewise è il frutto della collaborazione tra Regione Toscana, Comune di Scarlino, PAFR Bandite di Scarlino, Unione Comuni Colline Metallifere, Coordinamento Volontariato Toscano.

A tagliare il nastro la Vicepresidente e Assessore all’agricoltura Stefania Saccardi dopo una mattinata dedicata al sopralluogo sulle aree interessate dai lavori realizzati in attuazione del Piano specifico di prevenzione AIB pinete litoranee di Castiglione della Pescaia e finanziati tramite la Misura 8.3 del PSR.

Ha detto la Vicepresidente Saccardi:

Prosegue il percorso avviato da qualche anno dalla Regione che, ispirandosi a consolidate realtà internazionali – spagnole e statunitensi – ha iniziato a promuovere la nascita di Comunità antincendi boschivi che successivamente è stato poi condiviso anche con Carabinieri Forestali e Vigli del Fuoco. In Toscana, nell’ultimo decennio, si sono verificati numerosi incendi boschivi che hanno interessato zone di interfaccia urbano – foresta in cui si sono registrati danni materiali ed è stata messa talvolta anche in serio pericolo la vita umana. Per difendere queste aree il Piano AIB vigente prevede due tipi fondamentali di interventi: le fasce di protezione e gli spazi difensivi. Ma per la loro piena efficacia è di fondamentale importanza che il Comune e la popolazione residente siano coinvolti in prima persona nella gestione degli interventi, è importante che i cittadini possano assumere piena consapevolezza del rischio esistente sul proprio territorio, maturando un profondo concetto di autoprotezione dagli incendi.

Nel 2021 Regione Toscana ha anche sottoscritto un protocollo di intesa con l’Associazione statunitense NFPA, National Fire Protection Association, per l’utilizzo del marchio Firewise e la sua piena applicazione al momento della costituzione di queste Comunità sul territorio regionale.

Con l’aiuto di Unioni dei Comuni e Comuni sono state individuate realtà che, per caratteristiche e disponibilità da parte dei residenti, si confacessero alla costituzione di una comunità Firewise.

Per ognuna di queste Comunità è stato redatto dall’Ente competente un progetto per gli interventi di messa in sicurezza dell’area, a cui hanno partecipato anche i cittadini residenti.

I soggetti attuatori – Regione Toscana, Anci Toscana, Ente competente, Comuni, Coordinamento Volontariato Toscano AIB – e i proprietari dei terreni che aderiscono all’iniziativa, una volta realizzata la Comunità, si impegnano a mantenerla con interventi programmati nel tempo.

Alle prime 3 Firewise hanno contribuito Regione Toscana, con risorse proprie, e ANCI Toscana, utilizzando i fondi messi a disposizione dal progetto INTERMED cofinanziato dal Programma Interreg Italia – Francia Marittimo.