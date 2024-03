Il Trio Fenice al Teatro Savoia

In concerto il 16 marzo a Campobasso

Sabato 16 marzo alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso, per il concerto ‘Giovani Promesse Italiane’, si esibirà il Trio Fenice, composto da Elenoir Javanmardi al violino, Valentina Bionda al violoncello e

Federico Del Principio al pianoforte.

Il Trio eseguirà musiche Antonin Dvorak, Trio n. 4 “Dumky” in mi minore, op. 90 B.166, e Franz Schubert, Trio n. 1 in si bemolle maggiore, op. 99, D. 898.

Il Trio Fenice costituitosi nel 2021, prende il nome dalla figura mitologica che, come la musica, resiste e rinasce come valore superiore e assoluto, luce vincente e permanente attraverso il tempo.

Ha frequentato il corso Post-gradum di Musica da camera presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma nella classe del M° Claudio Trovajoli, con cui proseguono la loro formazione, ed il corso di perfezionamento di Musica da camera con Pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole con Bruno Canino, Alexander Lonquich e il Trio Gaspard.

Ad ottobre 2022, il Trio è ammesso allo Stauffer Center for Strings, dove segue regolarmente il corso di Artist Diploma nella classe del Quartetto di Cremona frequentando masterclass e lezioni con personalità di fama internazionale.

Nel 2022 il Trio è stato selezionato dal M° Simone Gramaglia per aderire alla rete de ‘Le Dimore del Quartetto’. L’ensemble contraddistintosi nel panorama cameristico italiano, si è esibito di recente per il festival Musica

Insieme, selezionati dal M° A. Lonquich e organizzato dal Centro Internazionale Studenti ‘Giorgio La Pira’ di Firenze, per il VII ed VIII Festival Concertando e per la Stagione dei concerti 2022 tenutosi presso la Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma e per la rassegna ‘Giovani Interpreti ‘organizzata dall’associazione Luigi Barbara di Pescara.

Il Trio Fenice è risultato vincitore del 2° premio al XXVII Concorso Cameristico Internazionale ‘G. Rospigliosi’. Ha seguito le masterclass di docenti come Vladimir Mendelssohn, David Cohen, Daniel Rowland, Andrej Bielov, Jozef Luptak, Nikita Borisov Glesby e Alexander Kovalev.