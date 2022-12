‘I Pittori della realtà’ a Palazzo dei Priori

Riceviamo e pubblichiamo.

La nuova mostra ai Musei di Fermo si inserisce tra i grandi eventi culturali del progetto regionale ‘Il Seicento nelle Marche’. Giovedì 8 dicembre inaugura la mostra ‘I Pittori della realtà. Verità e illusione tra Seicento e Novecento’, a cura di Vittorio Sgarbi con Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari.

Sarà ospitata a Palazzo dei Priori fino al 1° maggio 2023. Saranno presenti il Sottosegretario alla Cultura e curatore Vittorio Sgarbi ed i co-curatori.

Il programma prevede alle ore 11:00 la presentazione al Teatro dell’Aquila e a seguire la visita guidata della mostra a Palazzo dei Priori.

Le parole del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro:

Siamo lieti di poter aprire questa mostra nel segno della ripartenza della cultura in presenza, saremo onorati del fatto che sarà il curatore e Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che ha fortemente voluto questa esposizione nella nostra città, ad inaugurare questo evento, che sarà uno dei punti di forza delle festività natalizie e non solo, in quanto potrà essere ammirata fino alla primavera inoltrata.

Un evento culturale di grande importanza che farà di sicuro annoverare la nostra città fra quelle con un’iniziativa artistica di particolare attrazione per cui saranno in tanti a volerla ammirare.