‘Venere e altri disastri’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena il 9 dicembre a Roma

Sarà in scena venerdì 9 dicembre, ore 21:00, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘Venere e altri disastri’ di e con Duska Bisconti.

Si è rotto l’amore!? Calma: la situazione è grave ma non è seria, parola di Venere!

Nello zoo umano la carne esplode di desideri strampalati, la pelle si copre di scritte indecifrabili che fanno venire il torcicollo per leggerle, i ponti cadono e cadono pure gli attributi maschili, gli stupratori sono più fantasiosi dei pubblicitari, i soldi scappano via dal conto online e così fanno gli amanti, crollano i partiti e pure le tette rifatte.

Eppure Venere in missione sulla terra, nelle sembianze di Duska Bisconti, non è preoccupata, ha un promemoria da ricordare a tutti gli umani zodiacali per riaggiustare il suo giocattolo chiamato amore.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova 522/via Tommaso Fortifiocca, 71 – 00181 Roma

parcheggio gratuito

Info e prenotazioni:

392-4406597 – teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com – www.fondamentateatroeteatri.it