I Babalù all’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia (SA)

Ennesima preziosa donazione dell’associazione napoletana

Emozione incontenibile, questa mattina, 20 novembre, al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia (SA), dove l’Associazione La tua voce ODV è riuscita, ancora una volta, a scaldare i cuori dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, donando loro Babalù, porta flebo porta chemio a forma di draghetto.

La Dottoressa Flora Sasso, Presidente de La tua voce ODV, racconta, con commozione ed entusiasmo:

Il nostro ringraziamento più grande va a tutte le persone che ci hanno supportano e continuano a farlo. È solo grazie a loro che queste giostrine possono fare capolino tra tanti ospedali. A breve altri due troveranno il loro posto accanto ai piccoli pazienti. Ma noi non ci fermiamo! Il beneficio di un sorriso è incommensurabile e riempie chi lo dona quanto, se non più, chi lo riceve! Mi raccomando, continuate ad aiutarci… ad aiutare!

Immancabili Pinocchio zoticone, Masha clown e Holly Clown, pronti a divertire con tecniche di clownerie, giocoleria e prestigiazione, cercando di far dimenticare, anche per un po’, la quotidianità della vita ospedaliera utilizzando la risata come potente antidolorifico.