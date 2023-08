I 5 finalisti del Meeting Music Contest

Suoneranno il 24 agosto a Rimini con Morgan dal vivo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo la prima selezione di 36 candidati, il Meeting Music Contest, concorso musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e MEI, Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza (RA), arriva ad un altro snodo decisivo.

Sono stati infatti selezionati i 5 finalisti che si esibiranno giovedì 24 agosto alle 21:30 sul palco delle Piscine Ovest Illumia della Fiera di Rimini, sotto lo sguardo attento della regia, presieduta nientemeno che da Morgan.

Ecco l’elenco dei cinque finalisti:

Emanuele Conte, Humanoira, Alice Mammola, Marta e Claudia Salvini.

Gli artisti erano chiamati a presentare due brani: una cover e un brano originale sul tema del Meeting 2023: la connessione tra l’esistenza umana e l’amicizia.

È infatti ‘L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile’ il titolo dell’edizione 2023: un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità.

Il 24 agosto, come si è detto, il Presidente della giuria sarà Morgan, cantautore, musicista di grande spessore, personaggio televisivo, compositore e scrittore, che suonerà in piano solo brani dei grandi cantautori italiani subito dopo il contest e prima della premiazione finale.

Assieme all’artista lombardo in giuria ci saranno anche Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, direttori artistici del contest, e altri qualificati operatori musicali.

Il vincitore della manifestazione suonerà al MEI di Faenza sabato 7 ottobre e vincerà una produzione musicale completa. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati i cantautori Mattia Stifanelli e Vima.

Ecco nel dettaglio i premi per chi vincerà il Meeting Music Contest:

– Esibizione live al Festival MEI – Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, che si terrà nel primo weekend di ottobre.

– Registrazione del proprio progetto musicale per per una settimana lavorativa presso Lotostudio di Ravenna del musicista Gianluca Lo Presti.

– Registrazione di un singolo in video a cura di Edizioni Parodoi del cantautore Marcondiro.

– Distribuzione digitale a cura del MEI dell’album e del singolo.

– Supporto dell’ufficio stampa L’Altoparlante con promo radio e TV del singolo e dell’album.

– ‘Il Lavoro nella Tua Musica’, buono spesa offerto da CISL FISTEL Emilia-Romagna.

Lo stesso Morgan il 24 agosto alle 18:00 incontrerà i giovani artisti e i giovani del Meeting in uno stage intitolato ‘Parole e musica. Una storia della migliore canzone d’autore’.

Si potranno ascoltare i capolavori di Modugno, Battiato, Bindi, Battisti e altri. Un’occasione da non perdere per tutti i giovani che vogliono investire su un futuro musicale: per partecipare ci si può prenotare sull’app ‘Meeting Rimini’.