Grosseto – Fano, lavori galleria Guinza con i 3 Presidenti di Regione

A Mercatello sul Metauro (PU) la cerimonia con Eugenio Giani per la Toscana, Donatella Tesei per l’Umbria e Francesco Acquaroli per le Marche

Si avviano i lavori sulla galleria Guinza tra Umbria e Marche, che collegherà San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU), un nodo fondamentale all’interno di un’opera che riveste un’importanza strategica per la Toscana: la Grosseto – Fano.

Complessivamente nell’ambito di tutto il tracciato della E78 sono 5 gli interventi che riguardano la Toscana.

Sono stati consegnati oggi da ANAS agli appaltatori i lavori, per complessivi 130 milioni di euro, che riguardano il secondo e il terzo lotto dell’opera, alla presenza dei tre Presidenti regionali: Eugenio Giani per la Toscana, Donatella Tesei per l’Umbria e Francesco Acquaroli per le Marche.

Ha detto il Presidente Giani: