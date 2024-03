Giornata Mondiale del Rene: screening gratuito AORN Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

In adesione alla Giornata Mondiale del Rene, giovedì 14 marzo, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta promuoverà, nel cuore del centro storico, in piazza Dante, uno screening nefrologico gratuito, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione della malattia renale cronica.

L’evento è organizzato, con il sostegno della Direzione Strategica, dall’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi, diretta dal dott. Vincenzo Bellizzi, è patrocinato dal Comune di Caserta e si inserisce nel quadro delle iniziative attivate, sul territorio nazionale, dalla Società Italiana di Nefrologia, SIN, e dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR).

Dalle ore 9:00 alle ore 18:00, l’équipe medica e infermieristica dell’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’AORN di Caserta, supportata dai volontari dell’AVO, opererà a bordo di un camper medico attrezzato della Pubblica Assistenza San Michele Onlus, coinvolgendo i cittadini interessati su due livelli:

1) l’informazione, con il supporto di materiale divulgativo, sulle patologie renali, l’importanza della prevenzione, la donazione e il trapianto degli organi;

2) lo screening nefrologico gratuito, utile a evidenziare l’eventuale presenza di malattia renale, articolato in una breve anamnesi, la misurazione della pressione arteriosa, l’esame delle urine con stick.

A corollario della giornata di promozione della salute, la sera, dalle ore 20:00 alle ore 23:00, la facciata della Reggia del Vanvitelli sarà illuminata con un suggestivo gioco di colori e proiezione dei loghi dell’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’, della SIN e della FIR.

Il Direttore dell’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera di Caserta evidenzia:

Un’adeguata conoscenza della malattia renale cronica, MRC, e delle sue cause, un’attenta prevenzione attraverso l’adozione di corretti stili di vita e di alimentazione, l’effettuazione di controlli periodici possono essere determinanti per scongiurare il rischio di insorgenza o progressione della MRC, che in Italia colpisce l’8% della popolazione.

Tale malattia spesso è asintomatica anche in fase avanzata e rischia, quindi, di restare silente e sconosciuta in assenza di semplici e specifici controlli in grado di evidenziarla. Una malattia che, nella fase terminale, richiede la dialisi o il trapianto per sopravvivere.